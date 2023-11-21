Россиян предостерегли от хождения по тонкому льду Спасатель МЧС Аршакян: тонкий лед обманчив и опасен для прогулок

Фото: t.me/mchs_official

Сильное похолодание не должно давать повода для прогулок по первому льду, рассказал в беседе с «Радио 1» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян. По его словам, ледяной покров на водоемах еще очень тонок и кажущаяся его прочность обманчива.

Сейчас «температурные качели», очень тонкий лед, он дает видимый обман. Человек начинает наступать, вроде бы стоит, а потом один-два шага — и лед проваливается, — подчеркнул специалист.

При этом самым главным врагом людей, ступающих на тонкий лед, эксперт назвал алкоголь, под воздействием которого граждане чаще всего проваливаются под тонкую корку. Также спасатель призвал взрослых не оставлять детей одних у водоемов. Если ЧП все же произошло, Аршакян посоветовал громче звать на помощь.

Первое, что необходимо делать, это подать звуки, кричать и звать на помощь. Если есть возможность — закинуть ногу, переворачиваться и крутиться в ту сторону, откуда ты пришел, — подчеркнул сотрудник МЧС.

Ранее два микроавтобуса выехали на лед реки Лены в Мегино-Кангаласском районе Якутии и провалились. Водители и пассажиры не пострадали.

Между тем в Красноярском крае спасатели вытащили из реки Урюп пассажирку почти затонувшего в ледяной реке автомобиля УАЗ. Предполагается, что водитель хотел проехать водоем вброд, но не рассчитал силы.