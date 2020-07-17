Росмолодёжь согласилась считать россиян молодёжью до 35 лет

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Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) поддерживает повышение до 35 лет возраста лиц, формально относящихся к молодым. В настоящее время верхней границей является возраст 30 лет.

Об этом руководитель ведомства Александр Бугаев рассказал РИА Новости. Ранее в Совфеде разработали пакет законов в области молодёжной политики, одно из предлагаемых изменений — увеличение до 35 лет предельного возраста молодёжи. Если соответствующая правовая норма будет принята, около 13 млн россиян снова станут «молодыми».

Бугаев отметил, что его ведомство полностью поддерживает эту инициативу, так как в последнее время поступает много обращений от людей старше 30 лет, которые хотят участвовать в разных молодёжных проектах.

Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, изменяются подходы, изменяются запросы. Конечно, мы должны соответствовать этим вызовам, поэтому, на мой взгляд, расширение этих рамок совершенно обосновано. Есть пример коллег из Европы, где этот возраст ещё выше, до 40-45 лет, — отметил глава ведомства.

Бугаев также подчеркнул, что «такого закона нет со времён распада Советского союза», а он необходим для «выстраивания молодёжной политики как отрасли». Также следует привести в соответствие с федеральными нормами многочисленные региональные правовые инициативы в молодёжной сфере, добавил чиновник.

Бугаев указал, что разработчики пакета законов в области молодёжной политики находятся в постоянном контакте с Росмолодёжью, ведомство постоянно «обменивается с ними информацией, в том числе аналитической».

Как ранее писал NEWS.ru, Росмолодёжь будет определять порядок вручения медали для волонтёров, которую в июне учредил президент РФ Владимир Путин.