В ГД предложили освободить россиян от коронавирусных справок для санаториев Депутат Костенко: россиян нужно освободить от коронавирусных справок для санаториев

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян предложили освободить от необходимости подтверждать отсутствие контак­тов с заразившимися СОVID-19 при посещении санаториев, сообщает «Парламентская газета». Зампредседателя коми­тета Госдумы по тури­зму и развитию турис­тической инфраструкт­уры Наталья Костенко отправила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой пересмотреть это требование. Об этом Костенко попросили руководители отечественных санаториев.

Указанное требование, по мнен­ию заявителей, являет­ся излишним на фоне снижения заболеваем­ости СОVID-19, смягч­ения надзорными орга­нами эпидемиологичес­ких правил пребывания в туристических об­ъектах и подлежит отмене, — отметила она в письме.

Отмену требования предоставлять справку поддержал и медици­нский директор Ассоц­иации оздоровительно­го туризма и корпора­тивного здоровья Мих­аил Данилов. По его словам, это нелогично: карантин отменили, гражданин может отправиться на работу, но не в санаторий. При этом гостиницы и хостелы подобного не просят, только санатории, отметил он.

Тем временем в Москве уровень ежедневных случаев заражения и число госпитализаций с COVID-19 упали до минимума. Основная часть медиков вернулась к плановой работе.

21 апреля сообщалось, что в России впервые за полтора года от COVID-19 умерли менее 200 человек за сутки. В прошлый раз показатель смертности менее 200 случаев за 24 часа был зафиксирован 19 октября 2020 года.