Россиян предложили освободить от необходимости подтверждать отсутствие контактов с заразившимися СОVID-19 при посещении санаториев, сообщает «Парламентская газета». Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отправила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой пересмотреть это требование. Об этом Костенко попросили руководители отечественных санаториев.
Указанное требование, по мнению заявителей, является излишним на фоне снижения заболеваемости СОVID-19, смягчения надзорными органами эпидемиологических правил пребывания в туристических объектах и подлежит отмене, — отметила она в письме.
Отмену требования предоставлять справку поддержал и медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. По его словам, это нелогично: карантин отменили, гражданин может отправиться на работу, но не в санаторий. При этом гостиницы и хостелы подобного не просят, только санатории, отметил он.
Тем временем в Москве уровень ежедневных случаев заражения и число госпитализаций с COVID-19 упали до минимума. Основная часть медиков вернулась к плановой работе.
21 апреля сообщалось, что в России впервые за полтора года от COVID-19 умерли менее 200 человек за сутки. В прошлый раз показатель смертности менее 200 случаев за 24 часа был зафиксирован 19 октября 2020 года.