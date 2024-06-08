Россиян предложили лишить французского и итальянского вина Глава компании «Дербент Вино» Омаров: нужно запретить импорт вина из стран НАТО

Фото: Елена Стадниченко/Росконгресс

Эмиль Омаров

Необходимо полностью запретить импорт вина из стран НАТО, заявил генеральный директор компании «Дербент Вино» Эмиль Омаров РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. Российские виноделы смогут заменить европейские напитки, в советские времена виноградники Дагестана давали 500 тысяч тонн винограда, поэтому потенциал для роста колоссальный, уверен он. Омаров подчеркнул, что высказывает субъективное мнение.

Для меня как человека, который воевал, отдал долг своей стране, неприемлемо, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино — тем самым мы поддерживаем французского фермера и французскую экономику. То же самое касается Испании, Италии и так далее. <...> Без европейских вин, на мой взгляд, никаких проблем по объемам не будет, — пояснил винодел.

Ранее с предложением о запрете импорта Омаров выступил на заседании Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР). Правление решило поднять таможенные пошлины на вино из стран НАТО до 200%. Предложение АВВР находится в правительстве РФ на рассмотрении. Пока размер пошлин на импорт вина из недружественных стран составляет 20%.

Минсельхоз намерен ограничить импорт цветов из недружественных стран. Для этого министерство подготовило ряд мер поддержки для предпринимателей, в том числе льготные кредиты на строительство теплиц.