Россиян попросили самостоятельно следить за своими данными в интернете Эксперт по кибербезопасности Седов попросил россиян следить за своими данными в интернете

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Никто не сможет защитить персональные данные россиян, кроме их владельцев, для этого надо внимательно смотреть, какую информацию люди оставляют при регистрации на различных сайтах, заявил директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов. По его словам, сейчас в Сети распространили фишинговые сайты, предлагающие купить брендовые вещи компаний, покинувших российский рынок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Маловероятно, что кто-то сможет защищать персональные данные лучше, чем сами владельцы этих данных. Нам необходимо взять за привычку и внимательно смотреть на то, какие данные, на каких ресурсах мы оставляем при регистрации и зачем. Например, на фоне ухода иностранных компаний из России появились фишинговые сайты, предлагающие распродажу остатков брендов. Люди размещали заказы, указывали, когда, куда и что им нужно доставить, и ничего не происходило, — уточнил Седов.

Он отметил, что в таком случае у людей нет повода обращаться в полицию, так как они не понесли никакого ущерба. Однако, заверил эксперт по кибербезопасности, указанные персональные данные потом утекут в Сеть и могут быть использованы злоумышленниками. Седов также отметил, что нередко сотрудники компаний являются ответственными за утечку персональных данных пользователей.

Ранее Минцифры согласовало законопроект, согласно которому компании начнут более жёстко наказывать в случае утечки персональных данных. Предполагается, что бизнесу будет грозить штраф в размере 1% от оборота, а если он попытается скрыть инцидент — 3%.