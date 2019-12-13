https://static.news.ru/photo/0aa3d514-1db9-11ea-8d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что декабрь будет напоминать «пушкинскую» зиму.

По словам синоптика, температура в ближайшие двое суток в Москве будет близка к 0. Местами будут небольшие осадки в виде мороси. Устойчивого снежного покрова в эти дни не будет. В Центральной России в начале следующей недели температура понизится от −3 до −6. Однако похолодание будет непродолжительным, к началу выходных снова начнётся потепление.

Пушкин писал «Евгения Онегина» в Псковской области, и там есть такие строки, я не думаю, что он это выдумал: «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе», — отметил специалист в разговоре с «Ридусом».

При этом он подчеркнул, что наступление зимы в европейской части РФ задерживается более чем на месяц.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода, которые будут чередоваться с «жарой». С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции. Скачки температуры будут наблюдаться не только в Московском регионе. Их точно предсказать невозможно.