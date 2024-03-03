Россиян оставили без словаря жестов В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign

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В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign, обратил внимание преподаватель русского жестового языка Антон Залозный в Twitter (X). Он показал скриншот, из которого следует, что домен внесен в список запрещенных.

В реестре Роскомнадзора указано, что «доступ ограничивается к сайту». Из РФ словарь не открывается без помощи VPN. Причина блокировки неизвестна. По данным проекта «Роскомсвобода» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), доступ ограничили с 19 февраля.

В словаре представлены русский и белорусский жестовые языки, а также европейские и другие. Согласно сайту, ресурсом управляет некоммерческая ассоциация European Sign Language Center. В словаре более 400 тысяч жестов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что «Википедия» может быть заблокирована в РФ по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию VPN-сервисов. Он добавил, что Роскомнадзор уже имеет ряд претензий к энциклопедии. Законные основания для блокировки «Википедии» есть, утверждает Горелкин, но нужно не вызвать «резкий дискомфорт» у пользователей.