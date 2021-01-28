Россиян обяжут согласовывать любое изменение в автомобиле

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Вступление в силу с 1 февраля 2021 года новых правил проверки автомобилей вынудит россиян согласовывать любое изменение в машине. Это будет касаться даже перехода на газобаллонное оборудование.

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут заноситься в реестр Минэкономразвития.

Отсутствие подобной записи не позволит автомобилистам получить разрешение на тюнинг. Купить необходимые документы в лаборатории не получится. Новые правила проверки машин изложены в ГОСТ 33670 о методах экспертизы и испытаний автомобилей. Для вступления в силу новых правил всё готово.

Ранее NEWS.ru сообщал, что длительная стоянка автомобиля с вывернутыми колёсами является крайне опасной ошибкой его владельца при парковке. Об этом заявил директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. Такая парковка у машины с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу этой системы, отметил эксперт.