Россиян обязали заполнять анкету при возвращении из-за границы

https://static.news.ru/photo/f7f89250-d344-11ea-8c52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа воздушным транспортом, должны заполнить на портале госуслуг специальную анкету. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова.

В документе отмечается, что заполнить анкету необходимо при покупке билета на, но не позднее регистрации на авиарейс. Кроме того, в течение трёх дней после прибытия в РФ необходимо сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР и также разместить на портале госуслуг информацию о его результате.

Что касается прилетающих в Россию иностранцев, им необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус при посадке на рейс.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. В силу оно вступает с 1 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что студентов и преподавателей российских вузов обяжут носить маски с нового учебного года. Это требование не будет распространяться на тех, у кого есть антитела к коронавирусу. Их наличие необходимо будет подтвердить соответствующей справкой.