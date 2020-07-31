Россиян обязали заполнять анкету при возвращении из-за границы

Граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа воздушным транспортом, должны заполнить на портале госуслуг специальную анкету. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова.
В документе отмечается, что заполнить анкету необходимо при покупке билета на, но не позднее регистрации на авиарейс. Кроме того, в течение трёх дней после прибытия в РФ необходимо сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР и также разместить на портале госуслуг информацию о его результате.
Что касается прилетающих в Россию иностранцев, им необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус при посадке на рейс.
Постановление
Ранее NEWS.ru писал, что студентов и преподавателей российских вузов обяжут носить маски с нового учебного года. Это требование не будет распространяться на тех, у кого есть антитела к коронавирусу. Их наличие необходимо будет подтвердить соответствующей справкой.
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