Россиян не будут штрафовать за просроченные паспорта на время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/09599504-7b42-11ea-88a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел РФ не будут применять меры в отношении граждан за просроченные паспорта и неполученные вовремя 14-летними подростками удостоверения личности. Соответствующее поручение дал первый заместитель руководителя ведомства Александр Горовой.

Кроме того, замминистра призвал исключить факты задержания физических лиц и транспорта, осуществляющих перевозку продуктов, медикаментов, комплектующих бытовой техники, семян и посадочного материала, передаёт «Интерфакс».

Вместе с тем Горовой поручил территориальным подразделениям МВД усилить работу по выявлению и привлечению к административной ответственности людей, нарушающих режимы карантина и самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на автомобилях, начнут штрафовать с 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, тех, кто появится на дорогах, будут «жёстко наказывать». Он уточнил, что суровые меры будут касаться только тех, кто официально находится на картине: больных коронавирусом на домашнем лечении, их родственников, контактировавших с заболевшими, а также тех, кто вернулся из заграничных поездок.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.