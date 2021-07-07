Россиян научили заводить полезные связи на работе

Тем, кто решил сменить место работы, необходимо освоиться в новом коллективе. Портал WomanHit научил россиян, как заводить полезные знакомства в новом коллективе.

В топе-5 оказались следующие советы. Самое простое и одновременно требующее много сил — быть активным и не ограничиваться работой и домом. Периодически надо предлагать коллегам сходить после работы в бар или организовать тимбилдинг на природе.

Второй совет — повышать собственную компетентность. Для этого можно ходить на мероприятия для молодых специалистов и бизнесменов. А также не стесняться выступать самим, потому что так есть шанс не только побороть стеснение и улучшить ораторские навыки, но и презентовать себя с выгодной стороны, а также познакомиться с полезными людьми.

Чтобы быть интересным собеседником и уметь поддержать беседу на любую тему, необходимо больше читать не только художественную и профессиональную литературу, но и изучать новостную повестку.

Если вам нужна встреча с коллегой или шефом, предложите её первым. В худшем случае они просто откажутся.

И последнее: конечно, живое общение не заменят онлайн-встречи, но иногда и так можно завести много знакомых. Можно, например, связываться с блогерами по тематике вашей работы и в дальнейшем использовать их знания для своих задач.

Трудовые договоры для россиян являются не самыми интересными документами: поэтому многие плохо изучают их перед тем, как подписать. В 48% российских компаний сообщили, что невнимательно документ читают многие их сотрудники. Ещё 9% опрошенных считают, что россияне вообще не читают, что подписывают, и только 37% работодателей уверены, что рекруты интересуются тем, что написано в контракте.