Россиян научат отличать правду от фейков

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Программа по обучению распознавания фейков появилась в России. В рамках неё будут рассказывать о критериях оценки правдивости информации и о способах выявления ложных новостей.

Кроме того, слушателей научат приёмам, которые позволят рационально воспринимать получаемую информацию.

Обучение будет заочным. Онлайн-курс получил название «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации». Программа запущена мастерской управления «Сенеж», сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Современному лидеру для принятия решений нужны определенные компетенции. Одна из них — умение отделить ложную, не подкрепленную ничем информацию, от фактов. Эта компетенция становится конкурентным преимуществом, — цитирует ТАСС гендиректора АНО Алексея Комиссарова.

Он отметил, что фейки давно вошли в повседневную жизнь через тревожные слухи и домыслы, ложь в родительских школьных чатах, попытки мошенников получить доступ к конфиденциальной информации.

В современном мире умение отличать правду от неправды становится критически важным, считают идеологи проекта. Поэтому участники программы будут прокачивать критическое мышление. Таким образом, они смогут научиться разделять информационные потоки на откровенно ложные и достоверные — те, которые можно проверить и подкрепить фактами.

Ранее, в оффлайн управлении, всё можно было проверить вручную. В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно. <...> Большой вызов для каждого управленца — уметь и в таком мире, с сегодняшними скоростями получения информации, её анализировать, обрабатывать, принимать правильные решения, — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Образовательный курс намечен на период с 27 июля по 4 декабря 2020 года. Первыми участниками обучающих семинаров станут победители и финалисты трёх сезонов конкурса управленцев «Лидеры России».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Государственной думе решили обсудить фейки в зарубежных СМИ. Они большей частью касаются прошелшего голосования по поправкам к Конституции России.