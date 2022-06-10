Россиян накормят импортным рисом после аварии на гидроузле на Кубани

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Авария на гидроузле на Кубани может привести к тому, что урожай отечественного риса снизится на треть, однако это не станет слишком серьезной проблемой, так как Москва может закупить рис у зарубежных стран, заявил «Парламентской газете» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он также напомнил, что в России ввели запрет на экспорт этой зерновой культуры, а значит 130 тысяч тонн риса отправятся на внутренний рынок.

На сегодня есть все возможности, чтобы избежать дефицита и, как следствие, роста цен на рис. Действует запрет на экспорт, значит, 130 тысяч тонн, которые обычно Россия вывозила, пойдут на внутренний рынок, и это снизит остроту проблемы. Импортный рис станет своеобразным якорем, который удержит цены. Кстати, рис наша страна закупала всегда, тем более что многие сорта, например длиннозерный, у нас не растут, — подчеркнул Корбут.

Он призвал увеличить закупки этой зерновой культуры в 2022 году. По его мнению, это стоит сделать как можно скорее, пока курс рубля держится на достойном уровне. Источник в Минсельхозе подтвердил, что Россия планирует компенсировать недостаток риса импортом. По данным СМИ, вместо обычных 190 тысяч тонн риса Россия в этом году планирует ввезти 300 тысяч тонн этого продукта из Индии.

Ранее Минсельхоз России предложил ввеcти временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Cоответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых aктов.

В конце апреля на гидроузле в Краснодарском крае произошла авария, оставив почти половину рисовых полей Кубани без орошения. По прогнозам экспертов, в результате инцидента урожай риса в России должен снизиться на треть в 2022 году.