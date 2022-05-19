Россиян накормят фиолетовой пшеницей, которая снижает риск развития рака

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В России запатентовали и внесли в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации первый фиолетовозерный сорт яровой пшеницы «надира». Изготовленные из такой крупы продукты питания способны снизить риск развития онкологии и повысить иммунитет, пишет «Газета.Ru».

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, нет сортов фиолетовозерных пшениц, кроме сорта «надира» селекции ТатНИИСХ (правообладатель ФИЦ КазНЦ РАН). Нам также неизвестно о возделывании в производстве РФ сортов иностранной селекции (аналогов «надиры»), — рассказали в Минобрнауки.

Пшеница приобрела характерный фиолетовый свет из-за особого пигмента — антоциана. В организме человека этот полезный микроэлемент выполняет роль мощного антиоксиданта, который борется с окислительными процессами, вызванными свободными радикалами. Таким образом, употребление продуктов из фиолетовой пшеницы поможет минимизировать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Альцгеймера и других проблем со здоровьем.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что создание единой национальной базы данных о генофондах растений, животных и микроорганизмов в России позволит понять, какие сведения об окружающем мире уже известны и каких пока не хватает. Она заявила, что на основании такой базы данных учёные выработают стратегию генетических исследований.