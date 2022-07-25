Россиян накажут лишением свободы за вождение без прав В России введена уголовная ответственность за систематическое вождение без прав

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С 25 июля в России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение автомобилем или другим механическим транспортным средством без водительских прав, передает ТАСС. Новые правила связаны со вступившей в силу статьей 264.3 Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что уголовная ответственность распространяется на тех граждан, которые были лишены права управления механическим транспортным средством, или же подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения. Помимо этого, уголовное наказание последует в отношение тех лиц, которую уже имеют судимость за совершение преступления, связанного с нарушением ПДД. В частности, речь идет о п. "в" ч. 2, п. "в" ч. 4 или п. "в" ч. 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и статье 264.3 УК РФ.

В случае нарушения закона, водителя могут обязать выплатить штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей, либо лишить свободы на срок до двух лет.

Кроме этого вступает в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, согласно которой вводится административная ответственность за повторное управление механическим транспортным средством без специальных прав, если нарушение не имеет признаков уголовно наказуемого деяния. В таком случае нарушителя накажут штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.

С 1 июля в России заработала единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». С помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей, нарушали ли они правила дорожного движения и лишались ли они водительских прав. Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.