Россиян начнут массово вакцинировать препаратом центра «Вектор» в 2021 году

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о планах по массовому вакцинированию россиян препаратом от коронавируса, который разработан в центре. По его словам, вакцинация должна начаться в 2021 году.

Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году, — сказал он.

Пострегистрационные испытания препарата начнутся в ноябре-декабре 2020 года и продлятся шесть месяцев, сообщил он в интервью порталу «Стопкоронавирус». Среди преимуществ вакцины он назвал её эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов.

В отличие от векторной вакцины, созданной на базе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, иинактивированной вакцины ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН», в вакцине «Эпиваккорона» содержатся только короткие участки вирусного белка — пептиды — необходимые для формирования иммунного ответа, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, участники испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» будут привиты в ноябре. Испытания планируется проводить в нескольких регионах России. В настоящее время ведутся переговоры с организациями, где будут прививаться добровольцы.