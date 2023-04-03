Россиян могут обязать впускать коммунальщиков к себе домой «Известия»: Минстрой предложил обязать жильцов впускать коммунальщиков домой

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россияне должны на обязательной основе пускать в свой дом сотрудников ЖКХ для установки умных счетчиков, предложение по регламентации этих действий Минстрой направил правительству РФ. При этом в ведомстве предложили штрафовать жителей, если те не пустили к себе в дом коммунальщиков как минимум два раза.

В Минстрое допустили, что под видом коммунальщиков в квартиру могут проникнуть мошенники. Для того чтобы это не произошло, все работы по установке счетчиков и другие должны быть плановыми, а об их проведении нужно сообщать заранее. Как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас сотрудники ЖКХ могут самостоятельно попасть в чужой дом только в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что сейчас штрафы могут выписать за отказ пустить в дом газовые службы. При этом сама процедура составления протокола проходит довольно тяжело. В случае успешного принятия закона многие бюрократические препятствия можно будет обойти, утверждает депутат.

Вопрос доработаем так, чтобы неотвратимость наказания заставляла человека и позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам, — сказал Пахомов.

Ранее Минстрой выступил с предложением включить в тарифы ЖКХ установку умных счетчиков и их обслуживание. Речь идет о приборах учета воды и тепла.