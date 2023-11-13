Россиян могут начать штрафовать за пьяную езду на электросамокатах Кабмин РФ поддержал законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России поддержало новый законопроект, предусматривающий введение штрафов за пьяную езду на электросамокатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв кабмина на документ. При этом подчеркивается, что кабмин потребовал доработать документ с учетом полученных замечаний. Отмечается, что сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей.

Автором законопроекта является сенатор Совета Федерации Артем Шейкин. В комментарии агентству он заявил, что документ регулирует правила управления не только электросамокатами, но и другими средствами индивидуальной мобильности. Необходимые изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ. По словам Шейкина, кабинет министров готов поддержать его предложения, направленные на повышение мер по предупреждению нарушений правил дорожного движения.

Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов, — заявил он.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев ранее предложил распространить ОСАГО на электросамокаты. По его мнению, их необходимо страховать, так как с 1 марта 2023 года они относятся к транспортным средствам.