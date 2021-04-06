Россиян могут начать сажать в тюрьму за разглашение данных о силовиках

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей или ограничении свободы за разглашения сведений о сотрудниках правоохранительных органов и их родственников.

Согласно документу, изменения планируется внести в статьи 183 и 320 УК РФ «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа». Авторы инициативы считают, что необходимо установить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Также нарушителю грозит арест на срок до четырёх месяцев.

В пояснительной записке подчёркивается, что в настоящее время всё чаще в интернете размещается информация о частной жизни сотрудников, позволяющая узнать их персональные данные.

Факт разглашения этих сведений независимо от его цели непосредственно влияет на эффективность осуществления лицами, подлежащими государственной защите, своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями, обеспечению общественной безопасности, представляет угрозу жизни и здоровью защищаемых лиц и их близких, — говорится в документе.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственной защите отдельных представителей силовых структур. На неё могут претендовать росгвардейцы, участвующие в спецоперациях разведчики и борцы с терроризмом.