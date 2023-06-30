Россиян лишили знакомств в Tinder Tinder окончательно перестал работать в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестало работать в России. Сервис пропал из Play Market и AppStore. Вместе с тем на устройствах с оперативной системной Android в Tinder все еще можно войти.

Сейчас в приложении, если оно не было удалено, нельзя листать анкеты людей и пользоваться полным функционалом. Когда пользователь заходит в Tinder, у него высвечивается информация об ошибке или появляется просьба войти в систему позже.

При этом некоторые россияне отмечают, что приложение работает, если включить VPN. Кроме того, появилась новая плашка с геолокацией «Недалеко».

2 мая американская компания Match Group сообщила о том, что принадлежащее ей приложение для знакомств Tinder окончательно уйдет из России к 30 июня 2023 года. Также о прекращении работы в России уже заявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz.

В начале мая «Ведомости» писали, что российская корпорация VK создаст отечественный аналог популярного приложения для знакомств Tinder. Сейчас «ВКонтакте» уже имеет внутренний сервис «VK Знакомства», но в новом приложении не нужно будет проходить идентификацию через аккаунт соцсети. Предполагалось, что «русский Tinder» представят пользователям летом 2023 года.