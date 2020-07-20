Россиян будут выселять из аварийного жилья без их согласия

https://static.news.ru/photo/af318b66-c9f9-11ea-b002-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В России изменятся правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон, — пояснил он в интервью «Российской газете».

Он отметил, что сейчас процедура выселения из ветхого жилья решается в судебном порядке и занимает много времени. Теперь это решение будет приниматься, если его поддержат две трети жильцов.

Помимо этого, как отметил Степашин, следует уточнить само понятие «аварийное жильё». Например, в Астрахани и Якутске много домов, которые находятся в плохом состоянии, однако они пока не подлежат сносу, подчеркнул он.

По мне это вообще сегодня самая большая проблема. Мы всё ещё разделяем: отдельно ветхое жильё, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. Ветхое — это и есть аварийное жильё. Нечего их делить, — подытожил Степашин.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России начал действовать новый порядок обследования домов на аварийность. Специалисты будут проверять от двух до трёх видов строительных конструкций. К признакам аварийности относятся износ материала, прогибы, выгибы, трещины и отклонения от вертикали, смещение опор, уменьшение площади элементов и другие. Для каждого дефекта прописаны определённые параметры. Заключение будет основано на измерении конкретных параметров, указанных в документе.