Россиян будут штрафовать за отказ от маркировки животных с 2021 года

https://static.news.ru/photo/ed2a8bb0-e598-11ea-ad79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brittany Murray/ZUMAPRESS.com/GloballookPress

Жителей России обяжут маркировать животных с 2021 года. За отказ россиянам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Соответствующий законопроект проходит процедуру согласования.

Минсельхоз был вынужден подготовить второй вариант изменений в закон, в связи с тем, что первый не приняли в администрации правительства РФ. Положительные изменения во второй редакции документа отметили и в профильном комитете Госдумы по экологии, сообщают «Известия».

Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» направлен на уменьшение распространения заразных болезней среди животных и выявления источников их возбудителей.

В Минсельхозе сообщили, что владельцы животных будут маркировать питомцев за свой счёт. Они смогут выбрать тип чипирования: бирка, тавро, татуировки, ошейник, кольца и прочие.

В ведомстве отметили, что стоимость чипирования будет зависеть от его типа. Дешевле обойдётся кольцо, а дороже всего — татуировка.

За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время статьей 10.6 КоАП установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан варьируется от 500 до 1 тыс. рублей, — привели сообщение ведомства на портале «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, в ноябре 2019 года в Минсельхозе заявили о планах внести в Госдуму законопроект об обязательной маркировке и учёте домашних животных. В январе 2020 года сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект.