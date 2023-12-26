Россиян будут пускать на «Сапсан» по биометрии Эксперимент по посадке на «Сапсан» по биометрии состоится в начале 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Центр биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД планируют в первом полугодии 2024 года в закрытом режиме провести эксперимент по посадке на «Сапсан» при помощи биометрии, сообщил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий в беседе с «Известиями». По его словам, открытый пилотный проект планируется на второе полугодие будущего года, а масштабирование сервиса — на 2025-й.

С коллегами из РЖД работаем над тем, чтобы пассажиров можно было пропускать на поезда по биометрии. Например, сейчас при посадке на «Сапсан» вы должны показать паспорт — биометрия может стать альтернативой в этом сценарии, — отметил собеседник издания.

Кроме того, планируется создать сервис по биометрическому доступу в бизнес-залы аэропортов, который намерены запустить в первом полугодии 2024 года. Специалисты также обсуждают возможность получения заказов при помощи биометрических данных.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за неправильное обращение с биометрическими данными. Он распространяется на банки, МФЦ и иные организации, работающие с такой информацией. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Максимальная сумма штрафа за нарушения составит 1 млн рублей.

Перед этим председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что государство последовательно наводит порядок в сфере защиты персональных данных россиян и законопроект является одной из составных частей этого процесса. По его словам, без резкого увеличения штрафных санкций практически невозможно заставить бизнес уделить правам и интересам граждан должное внимание при обработке их личной информации.