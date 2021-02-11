Россия заплатит Навальному за незаконное задержание в 2012 году

https://static.news.ru/photo/fd1963c0-6c7f-11eb-aebf-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России выплатят политику Алексею Навальному компенсацию за незаконное задержание после акции протеста на Болотной площади в Москве в 2012 году. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ присудил компенсацию в €8,5 тысячи (более 750 тысяч рублей) ещё 10 ноября 2020 года, однако у российских властей было время для обжалования этого решения. В результате Минюст РФ не стал обжаловать постановление и теперь должен выплатить компенсацию.

Вынесенное 10 ноября 2020 года Европейским судом по правам человека постановление по делу «Навальный и Гунько против России» не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав), — сообщили в Минюсте.

Представители ведомства в рамках процесса представили суду позицию, согласно которой исполнительная власть в своих действиях не руководствовалась политической мотивацией. Остальная часть решения ЕСПЧ основана на устоявшейся практике, которая широко применяется по схожим делам, передаёт «Интерфакс».

Навального задержали после протестной акции на Болотной площади 6 мая 2012 года, которая была согласована со столичными властями. Его на ночь оставили в отделе полиции, а затем осудили в административном порядке.

ЕСПЧ решил, что российские силовики нарушили запрет на пытки, право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу собраний и право на справедливое судебное разбирательство. В частности, суд постановил, что полицейские унижали достоинство осуждённого, когда выкручивали ему руки при задержании, хотя он не сопротивлялся.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокаты Навального пообещали обратиться в комитет министров Совета Европы по поводу решения российского суда о замене условного срока на 3,5 года колонии общего режима. Комитет министров Совета Европы обязан следить за исполнением решений ЕСПЧ. Европейский суд ранее вынес решение по делу Навального, осуждённого за хищение средств у «Ив Роше», — он отменил приговор, однако в России политика осудили заново по тому же делу.