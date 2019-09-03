https://static.news.ru/photo/3e57a4dc-ceed-11e9-bf35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

10 тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в РФ, закупил Московский эндокринный завод. Ранее несколько матерей были задержаны за попытку приобретения таких лекарств за рубежом.

Препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Вот эти 10 тысяч упаковок, они уже приобретены Московским эндокринным заводом, — приводит «Интерфакс» слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Как писал News.ru, в июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет не зарегистрированный в России препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена. Против женщины пытались возбудить уголовное дело. Этот и ряд других подобных случаев вызвал волну возмущения со стороны благотворительных фондов. Они добиваются изменения законодательства в этой сфере.