Россия задействовала в спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв» РИА Новости: Россия задействовала в спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска при проведении спецоперации на Херсонском направлении задействовали модернизированный танк Т-90М. Новейшие боевые машины поразили цели по установленным координатам, сообщает РИА Новости.

Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены, — рассказал командир танка Алексей.

По мнению российских военных, Т-90М «Прорыв», который применяется уже несколько месяцев, показал себя надежной и удобной машиной. Командир танка получает информацию от соседних танков, даже не выходя на связь.

Танкисты называют Т-90М «Прорыв» лучшим танком из тех, что используются в ходе спецоперации. По их мнению, модернизированная российская боевая машина превосходит технику ВСУ.

Этот танк намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою, — считает механик-водитель Денис.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России получили партию новейших танков Т-90М «Прорыв». Т-90М — модернизированная версия танка Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.