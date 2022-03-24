Россия выслала сотрудника посольства Черногории в качестве ответной меры

Россия объявила сотрудника посольства Черногории в Москве персоной нон грата в ответ на высылку российского дипломата. Об этом говорится в сообщении ведомства. Эта мера является ответом на аналогичное рeшение Подгорицы выслать российского дипломата.

24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в России Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, — сообщил российский МИД.

Черногория ранее закрыла воздушное пространство для российских самолётов. Кроме того, правительство России внесло Черногорию в список недружественных стран. Теперь российское государство, граждане и компании, которые имеют валютные обязательства перед кредиторами из Черногории смогут платить по ним в рублях.

В конце февраля США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. По словам зампостпреда США при ООН Ричарда Миллза, они якобы осуществляли деятельность, «не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам». В ответ Москва пообещала принять ответные меры.