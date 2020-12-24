Россия вышла на третье место в мире по числу камер видеонаблюдения

https://static.news.ru/photo/7d4aa0a4-463d-11eb-8d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия заняла третье место в мире после Китая и США по числу камер видеонаблюдения на 1 тысячу жителей, сети связи уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой, определили аналитики компании TelecomDaily.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков компании, в России в настоящий момент насчитывается 13,5 млн камер или 93,2 штуки на каждую тысячу человек. Мировым лидером видеонаблюдения за гражданами является Китай, обладающий 200 млн камерами на 1 тысячу жителей. На втором месте идут США, которые имею 50 млн камер.

Примечательно, что большинство камер в России установлены отнюдь не государством, а коммерческими организациями, отметили в TelecomDaily. Таковых из общего числа 58,7%. Государство профинансировало установку 32,8% видеокамер, которые располагаются, в основном, на зданиях школ, на дорогах, госучреждениях и больницах. Ещё 8,5% камер были установлены самими гражданами.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объясняет столь невысокую долю госсектора в облачном видеонаблюдении тем, что данные с видеокамер пишутся преимущественно в центры обработки данных госзаказчиков, а не в облако оператора услуги, — отмечает издание.

Эксперты отметили, что в настоящий момент сети связи перегружены видеоданными, поэтому дальнейший рост рынка облачного видеонаблюдения возможен уже не за счёт увеличения числа камер, а посредством внедрения большего числа «умных» технологий, позволяющих более детально анализировать картинку.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре источник в хакерских кругах рассказал, что скомпрометированы как минимум 15 тысяч частных камер наблюдения, расположенных в том числе в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других местах Москвы.