Россия вышла из Всемирной туристской организации Правительство РФ приняло предложение МИД о выходе из Всемирной туристской организации

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Правительство РФ приняло предложение российского МИД о выходе страны из Всемирной туристской организации (ВТООН). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. О намерении выйти из организации Россия объявила в конце апреля. Причиной принятия подобного решения назвали политизацию деятельности ВТООН.

В соответствии со статьей 36 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации, — говорится в документе.

О намерении выйти ихз состава Всемирной туристской организации по причине политизации её деятельности Россия объявила 27 апреля. В тот же день генассамблея ВТООН на внеочередном заседании приняла решение о приостановке членства РФ «в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в данном случае был продемонстрирован пример политического лицемерия.

Россия являлась участником ВТООН с 1991 года, став правопреемницей СССР.

Всемирная туристская организация — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Является ведущей мировой организацией в сфере туризма.