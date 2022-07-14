«Россия, выйди уже из этого днища»: Кучера потребовал выхода из ВОЗ Кучера призвал Россию выйти из ВОЗ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Оскар Кучера

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера отреагировал на призыв Всемирной организации здравоохранения вернуть во всех странах масочный режим из-за опасности распространения новой волны коронавируса. По его мнению, России следует в срочном порядке выйти из организации. Мыслями он поделился в своем Telegram-канале.

Частная компания ВОЗ заставляет весь мир плясать под их дудку! Нет слов! Россия! Выйди уже из этого днища! — потребовал Кучера.

Подписчики актера в большинстве своем согласились с ним и отметили, что стресс из-за ношения масок представляет куда большую опасность, нежели COVID-19.

Надо подождать, чтобы мировое сообщество смогло рационально взглянуть на положение дел. Как обычно. время — единственный вариант! Сейчас даже не все российские граждане в силах отставить тревогу, — написал один из пользователей Сети.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим. Глава организации доктор Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще «далека от завершения», а подварианты «омикрона» продолжают вызывать новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру.