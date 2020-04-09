Россия вступилась за находящегося во французской тюрьме Михаила Ивкина

https://static.news.ru/photo/d22fecc2-7a60-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ультра | Спартак Москва/vk.com

Министерство иностранных дел РФ обратилось к французским властям с просьбой изменить меру пресечения для находящегося в тюрьме Марселя россиянина Михаила Ивкина из-за напряжённой эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Гражданина РФ в феврале 2018 года задержали в Германии, а через месяц отправили ожидать приговора суда в тюрьму Франции. Но накрывшая мир пандемия коронавируса серьёзно осложнила его положение, рассказал «Ридусу» юрист Пётр Куршин, представляющий интересы семьи Ивкиных.

По его словам, Министерство иностранных дел России обратилось к французским коллегам с просьбой перевести заключённого под домашний арест во Франции или на родине на время ожидания приговора суда, который состоится в ближайшие год или два.

Также генеральный консул РФ в Марселе направил письмо генпрокурору Апелляционного суда города Экс-ан-Прованс, где сейчас находятся материалы дела Ивкина. В обращении указывается на сложность эпидемиологической обстановки, которая угрожает жизни и здоровью россиянина. Решение ожидают в ближайшие неделю-две.

Помощь в данном процессе оказали депутаты Госдумы РФ. Представитель фракции КПРФ Александр Ющенко направил запрос генеральному прокурору суда присяжных во Франции, а член фракции ЛДПР Александр Шерин — министру иностранных дел Сергею Лаврову.

По состоянию на конец марта, в тюрьме, где содержится Ивкин, десять заключённых находятся в тяжёлом состоянии из-за COVID-19. Кроме того, шесть надзирателей поместили на карантин с подтверждённой инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянину Михаилу Ивкину предъявлено обвинение по делу о причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. В ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня в Марселе во время матча между сборными России и Англии, пострадали 35 человек. UEFA оштрафовал российскую сборную за «расистское поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники», а трое граждан России были приговорены к тюремным срокам от 12 до 18 месяцев.