Россия возобновляет прямые рейсы в Мьянму: какие будут цены, что посмотреть Самолеты будут летать только из одного города

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Впервые за 30 лет Россия возобновит прямое авиасообщение с Мьянмой, сообщает Росавиация. Ведомство выдало авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай. В свою очередь туроператоры уже работают над запуском пакетных туров в эту южноазиатскую страну. Подробности — в материале NEWS.ru.

Когда откроется прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой

По данным Росавиации, Myanmar Airways International приступит к полетам из Новосибирска с 5 сентября 2023 года. Они будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю.

«Начало полетов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии», — заявили в ведомстве.

Также в Росавиации напомнили, что прямое регулярное авиасообщение с Мьянмой было прервано в 1993 году. До этого «Аэрофлот» с 1962 года выполнял полеты в мьянманский город Янгон (Рангун).

Попытки возобновить прямые рейсы из России в Мьянму безуспешно предпринимались в 2008 году, а в 2022-м Myanmar Airways International планировала запустить чартеры и пассажирские перевозки между Янгоном и Москвой.

Фото: Myo Kyaw Soe/XinHua/Global Look Press Аэропорт в городе Янгон, Мьянма

Из какого города России будут рейсы в Мьянму

Руководитель туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман в разговоре с NEWS.ru назвала открытие прямого авиасообщения историческим событием. Она объяснила, что рейсы будут только из Новосибирска из-за «ограничений по флоту, самолетам, и по дальности перелетов».

«Из Москвы мы туда долететь пока не можем, а поставить те борта, которые долетят из Новосибирска в Мьянму, вполне себе можем. Но я поверю, что это правда, когда улетит первый самолет, потому что с 5 сентября запуск, а я до сих пор не видела билетов в продаже», — пояснила Фердман.

Готовы ли россияне отдыхать в Мьянме

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), представители отрасли уже работают над запуском пакетных туров в Мьянму. Как рассказывает коммерческий директор «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов, российские туристы, которые были в Мьянме, часто «описывали отдых там как увлекательное приключение, наполненное историей, природой и колоритом». Однако большинство путешественников говорили, что могло бы быть лучше.

По словам Обручева-Миронова, интерес к Мьянме сдерживался из-за отсутствия прямого авиасообщения, кроме специальных рейсов. Эксперты АТОР добавили, что россияне обычно туда приезжали из Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Индии или Малайзии, где они отдыхали на море. По мнению представителей ассоциации, эта страна понравится туристам с разными требованиями.

Гендиректор компании Space Travel и вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что туроператор уже готовит несколько вариантов пакетных туров в Мьянму для жителей Новосибирска.

Фото: Eric Baccega/imagebroker.com//Global Look Press

«Для россиян сейчас [Мьянма] будет открываться, по сути, заново. Раньше там отдыхали европейцы в небольшом количестве. Инфраструктура там сейчас есть. Многие говорят, что она не такая большая, как в Таиланде, и это действительно так, но, с другой стороны, она довольно похожа. Там есть бюджетные гостиницы, это тоже важный момент. А люксовая вилла в среднем там может стоить от $250 в сутки, что сейчас очень актуально для россиян при поездках за границу. Еще важно, что Мьянма готова начать принимать российские банковские карты „Мир“, работы в этом направлении сейчас ведутся», — заявил Мурадян в беседе с NEWS.ru.

Когда лучше отдыхать в Мьянме

По прогнозам Артура Мурадяна, жители сибирских регионов очень любят отдыхать в Юго-Восточной Азии«, поэтому новое направление в предстоящем зимнем сезоне может стать альтернативой Вьетнаму, куда прямые рейсы летают только из Иркутска. К тому же именно с ноября по февраль погода в Мьянме будет комфортной для туристов из северных стран, потом наступит жаркий период, в остальное время там сезон дождей.

«Если рейсы из Новосибирска будут неплохо грузиться, то, может быть, в эту сторону посмотрит кто-то из российских перевозчиков, потому что для осуществления рейсов в Мьянму нужны дальнемагистральные самолеты. Или Дальний Восток, например, туда полетит», — полагает Мурадян.

Также собеседник NEWS.ru подчеркнул, что сейчас в Мьянме происходят «большие пертурбации в плане туризма», на днях в стране появился министр туризма.

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Они очень настроены запустить туризм в стране правильно. Они в целом хотят заполучить в первую очередь российских туристов, потому что наши политические конъюнктуры сейчас очень дружат. Важно, что если с туристическими поездками в Мьянму все получится, то будет возможно организовать это и в обратную сторону в большом количестве. Но пока не будет рейсов из Москвы, о каком-то прорыве говорить не приходится», — добавил Мурадян.

Что может привлечь российских туристов в Мьянме

В Мьянму многие едут отдохнуть на море, потому что в этой стране пляжи с белым песком и живописной природой. Особенно популярны курорты Нгапали и Нгве Саунг на берегу Бенгальского залива. Как отмечают в АТОР, эти места доступны не всем туристам — там находятся дорогие отели.

Немало привлекательных пляжей расположены на побережье Андаманского моря, но не на все из них можно попасть, так как в стране проблемы с транспортной инфраструктурой.

В Мьянме можно съездить на несколько увлекательных экскурсий. Например, в Янгоне туристы увидят 98-метровую позолоченную ступу Шведагон, которая считается одной из главных святынь буддистов страны. Именно благодаря этому сооружению Мьянму называют «застывшей в золоте страной».

Фото: Runkel/imagebroker.com/Global Look Press Ступа Шведагон

Также популярными направлениями могут стать озеро Инле, рядом с которым расположены буддистские монастыри, храмы, пагоды и дома на сваях, между которыми можно перемещаться по каналам на лодках. Эту местность называют «азиатской Венецией».

Другой достопримечательностью Мьянмы считается старинный город Баган с более чем двумя тысячами пагод, ступ, храмов и монастырей. Большинство из них были построены в XI–XIII веках. В 150 километрах от Багана расположен королевский дворец Мандалая, в XIX веке служивший резиденцией королей Бирмы (прежнее название страны).

Сколько будут стоить туры в Мьянму

По предварительным оценкам, озвученным вице-президентом АТОР Артуром Мурадяном, цены на туры составят 120–160 тысяч рублей за 10 дней на двоих.

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Если стоимость будет выше, Мьянме будет тяжело конкурировать с Таиландом. С другой стороны, в этой стране отсутствуют развратные развлечения, которые наши туристы любят в Бангкоке. Но, я думаю, это неплохо, потому что более консервативным путешественникам Мьянма будет интереснее», — пояснил собеседник NEWS.ru.

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