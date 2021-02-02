Россия возобновляет международное авиасообщение ещё из двух городов

https://static.news.ru/photo/d487348e-6593-11eb-8787-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России международные перелёты будут возобновлены ещё из двух городов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В конце января власти разрешили возобновить международные рейсы из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелётов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерово и города Петропавловска-Камчатского, — говорится в сообщении оперштаба.

С 8 февраля Россия может увеличить количество регулярных полётов в Египет из этих аэропортов, но не более одного рейса в неделю из каждого города.

Как ранее писал NEWS.ru, стоимость туристических услуг в России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса может вырасти минимум на 10–15% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что даже при среднеоптимистичном сценарии развития событий с пандемией COVID-19 общий рост стоимости туристических услуг в 2021 году составит 10%, а при пессимистичном — выше. Статистические выкладки туроператоров подтверждают этот прогноз.