Стало известно, когда Россия возобновит регулярные рейсы на Кипр

https://static.news.ru/photo/6625ec74-c772-11eb-b158-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее время Россия откроет регулярное авиасообщение с Кипром. Как рассказал «Вечерней Москве» источник в Ростуризме, этот вопрос решится в понедельник, 7 июня.

Собеседник издания сообщил , что переговоры о возобновлении регулярных рейсов ведутся на государственном уровне. Для обсуждения этого вопроса 7 июня в Россию прибыл министр туризма Кипра.

Надеемся, что так же как с Хорватией, Марокко и Грецией, откроем воздушное сообщение, — сказал источник.

Ранее стало известно, что Россия с 10 июня восстановит регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.

Также летом этого года может возобновиться авиасообщение между Россией и Египтом. По данным специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне смогут полететь на египетские курорты в конце июня. Предполагается, что объём перевозок будет разным: в Хургаду будут без ограничений летать регулярные и чартерные рейсы, а в Шарм-эш-Шейх — до 12 рейсов в неделю.