Россия возобновила железнодорожное сообщение с Финляндией

Россияне снова смогут отправиться на поезде в Хельсинки, с 12 декабря возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией, пишет ТАСС. На данный момент сообщается о двух рейсах в день в столицу европейского государства. На транспорте будут соблюдаться противоковидные меры.

По данным агентства, скоростные поезда «Аллегро» по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, в скором времени вернутся в расписание. На сегодняшний день заявлено, что они пока будут курсировать двумя парами ежедневно. Отправляться из России в северную страну рейсы будут два раза в день — утром и вечером.

С целью обеспечения противоэпидемиологических мер, принятых в обоих государствах, пассажиры обязаны будут перед посадкой в поезд пройти процедуру измерения температуры бесконтактным способом. При этом в течение всей поездки они должны будут использовать индивидуальные защитные средства.

Также пребывающие в Россию граждане Финляндии должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов в связи с распространением нового «омикрон»-штамма.

Ранее сообщалось, что Финляндия оставила в силе ограничения на выдачу туристических виз гражданам России. В настоящее время финские визовые центры принимают заявления на выдачу виз только от некоторых категорий граждан.