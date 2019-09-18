Проведённое ООН исследование показало, что Россия занимает четвёртое место в мире среди стран, поставляющих мигрантов.
Полученные в ходе проекта The International Migrant Stock 2019 данные обнародованы на официальном
Общая доля мигрантов в мировой популяции выросла с 2,8% в 2000 году до 3,5% в 2019-м. Около половины всех переселенцев принимают всего 10 стран. Больше всего международных мигрантов принимают США — 51 млн человек в настоящий момент. Далее следуют Германия и Саудовская Аравия, где проживают по 13 млн мигрантов. В этом списке Россия также заняла четвёртое место с показателем в 12 млн человек.
Как ранее писал News.ru, нелегальная миграция обходится США в $300 млрд ежегодно. Сумму озвучил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.