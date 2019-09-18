https://static.news.ru/photo/2cd67df6-da04-11e9-9ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проведённое ООН исследование показало, что Россия занимает четвёртое место в мире среди стран, поставляющих мигрантов.

Полученные в ходе проекта The International Migrant Stock 2019 данные обнародованы на официальном сайте ООН. Как показало исследование, главной страной происхождения мигрантов является Индия с почти 18 млн граждан, проживающих за рубежом. 12 млн мигрантов из Мексики обеспечили своей стране второе место. На третьем месте расположился Китай — 11 млн человек. Российская зарубежная диаспора составила 10 млн человек. Замыкает топ-5 Сирия с показателем в 8 млн проживающих за границей граждан.

Общая доля мигрантов в мировой популяции выросла с 2,8% в 2000 году до 3,5% в 2019-м. Около половины всех переселенцев принимают всего 10 стран. Больше всего международных мигрантов принимают США — 51 млн человек в настоящий момент. Далее следуют Германия и Саудовская Аравия, где проживают по 13 млн мигрантов. В этом списке Россия также заняла четвёртое место с показателем в 12 млн человек.

Как ранее писал News.ru, нелегальная миграция обходится США в $300 млрд ежегодно. Сумму озвучил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.