Россия вошла в пятёрку стран — лидеров по военным расходам за 2020 год

https://static.news.ru/photo/c681103e-a658-11eb-867a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн, что выше показателей прошлого года на 2,6%. Лидерами по военным расходам стали США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В результате проведённых изучений специалисты выяснили , что именно на эти страны пришлось 62% от общих военных затрат в мире. Тем не менее в общем мировом отношении показатели ВВП снизились на 4,4%, однако специалисты связывают это с пандемией коронавируса.

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году этот показатель там вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов. В SIPRI считают, что такие расходы на армию говорят о растущей в стране озабоченности относительно действий «стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия».

На втором месте Китай с расходами в $252 млрд, а на третьем — Индия ($72,9 млрд). Россия же находится на четвёртой позиции рейтинга. За прошлый год наша страна потратила на финансирование собственных военных $61,7 млрд. Последнее место занимает Великобритания с расходами в $59,2 млрд.

Ранее бывший начальник пресс-службы Минобороны РФ полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что отвод российских войск от границы с Украиной никак не скажется на обороноспособности ни Крымского полуострова, ни России в целом. Полуострову хватит военных, чтобы продержаться несколько дней и дождаться помощи.