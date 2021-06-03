Россия вошла в пятёрку самых пьющих стран мира

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Россия поднялась на пятое место в рейтинге стран по количеству употребляемого жителями алкоголя. Это следует из отчёта Организации экономического сотрудничества и развития, передают «Новые Известия».

При этом, согласно статистике, в период с 2010 по 2018 год показатель потребления спиртного в стране снизился для мужчин на 7,4%, а для женщин — на 2,4%.

Аналогичная тенденция актуальна для большинства стран, включённых в доклад. Так, потребление алкоголя среди мужчин снизилось в 33 странах из 55, а среди женщин — в 31 стране. С другой стороны, в Испании этот показатель для мужчин повысился на 4,4%, а для женщин — на 1,2%.

Во многих государствах потребление спиртного — основа получения «индивидуального удовольствия и социального наслаждения», а его производство — важная часть экономики, отмечают авторы исследования.

В 2019 году Россия была на седьмом месте по потреблению алкоголя в этом списке, а Всемирная организация здравоохранения поместила страну на 16-е место.

Ранее сообщалось, что введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию в России может привести к росту её стоимости для покупателей на 5–10%. Об этом предупредили в Ассоциации производителей пива.