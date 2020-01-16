Дания, Швеция и Норвегия возглавили рейтинг лучших стран для воспитания детей. В первой пятёрке также Канада и Нидерланды. Россия — на 44-м месте.
Список
В топ-10 также вошли Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.
Впереди России также такие страны, как Польша, Чехия, Хорватия, Бразилия, Аргентина, Таиланд, все прибалтийские республики, Китай, Болгария, Израиль и даже Доминиканская Республика с Филиппинами.
Некоторым утешением может служить то, что из стран СНГ у России — наилучшая позиция. Белоруссия находится на 54-м месте, Украина — на 57-м, Азербайджан — на 66-й строчке рейтинга, а Казахстан — на 73-й позиции.
В качестве параметров составители рейтинга рассматривали совершенство систем здравоохранения и образования, поддержку родителей в период беременности, степень их финансовой обеспеченности и целый ряд других параметров.
Ранее NEWS.ru писал, что каждый шестой ребёнок из приёмной семьи попадает обратно в детский дом потому, что новые родители не могут справиться с его воспитанием.
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