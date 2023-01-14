Россия в 2023 году запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения «Главкосмос»: Россия в 2023 году запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дочерняя компания Роскосмоса по коммерческому продвижению российской космической отрасли «Главкосмос» объявила, что Россия в 2023 году намерена обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения. Речь идет о двух «Глонасс-К» и одном «Глонасс-К2», сообщается на сайте компании.

Также в 2023 году должны пройти запуски девяти аппаратов дистанционного зондирования Земли. Планируется запуск на орбиту десяти наноспутников, а также старт станции «Луна-25». Что касается пилотируемых полетов, то в планах на текущий год значатся два запуска к Международной космической станции (МКС) кораблей «Союз МС». К МКС планируется отправить и четыре грузовых корабля «Прогресс МС».

С космодрома Плесецк запланированы пуски ракет «Ангара». В космос отправятся одна легкая «Ангара-1.2» и одна тяжелая «Ангара-А5».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что экипаж корабля «Союз МС-23», в который записали космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хару, полетит на МКС осенью 2023 года. Их отправят на корабле «Союз МС-24».