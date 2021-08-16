Россия установила рабочий контакт с «Талибаном»

Министерство иностранных дел России установило рабочий контакт с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане. Об этом сообщил МИД на официальном сайте.

Обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения, — указано на сайте министерства.

Движение «Талибан» взяло под контроль всю территорию Афганистана и столицу Кабул. Официальный представитель талибов Мохаммад Наим заявил об окончании войны в стране и гарантировал неприкосновенность всем иностранцам и дипломатическим миссиям в стране.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович считает, что после прихода к власти боевиков в Афганистане и в других странах Центральной Азии могут укрепиться представители других террористических организаций.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов назвал талибов гораздо более договороспособными, чем правительство в Кабуле.