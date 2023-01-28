Россия усилит систему ПВО в зоне СВО комплексами «Панцирь-СМ» РИА Новости: Россия усилит систему ПВО в зоне спецоперации комплексами «Панцирь-СМ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны (ПВО), созданная в зоне СВО, в ближайшее время будет усилена новейшими комплексами «Панцирь-СМ», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, новые «Панцири» могут сбивать ракеты РСЗО HIMARS.

Такие комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в ходе спецоперации также планируется проверка «Панциря-СМ», который будет оснащен мини-ракетами. Ожидается, что они смогут уничтожать дроны и неуправляемые снаряды РСЗО типа «Град». Один «Панцирь-СМ» оснащается 48 мини-ракетами, уточнил он.

Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что вокруг Москвы располагается достаточное количество средств защиты от украинских БПЛА. Он отметил, что российский комплекс «Панцирь», который стоит на защите столицы, может засекать и уничтожать дроны.