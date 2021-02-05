Россию назвали лидером в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/269677cc-67e6-11eb-9e1b-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Усилиями правительства РФ, стране было обеспечено абсолютное интеллектуальное лидерство в мире с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый на открытии новой линии на заводе «Биохимик».

Очень важно, что в России мы вместе — и правительство, которое создало особые условия для развития инновационных препаратов, и индустрия, которая готова была принять этот вызов — мы полностью справились с лекарственным обеспечением по всем основным терапевтическим линиям лечения ковидной инфекции... Всё это обеспечило нам абсолютное интеллектуальное лидерство в мире с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией и с точки зрения обеспечения экстренными мерами по управлению здравоохранением, — цитирует его РИА Новости.

По словам Белого, правительство создало зелёный коридор для инновационных препаратов, это привело к быстрому появлению эффективной вакцины. Он добавил, что сейчас необходимо удержать «момент лидерства», чтобы предприятия и дальше продолжали выпускать сверхсовременные препараты.

Ранее сообщалось что в конце прошлого года в России наблюдался дефицит лекарств. Как отметил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, в российских аптеках наблюдается дефицит рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов. По словам общественника, в 30% проинспектированных активистами аптек отсутствуют все противовирусные препараты. В 85% случаев не удалось обнаружить в продаже препарат от коронавируса «Фавипиравир». По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом оказался «Ривароксабан», его нет в 63% аптек.

Телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников заявил, что дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха». По его мнению, имеет смысл принимать только витамин D и цинк, так как «от них хотя бы не будет вреда», писал NEWS.ru.