https://static.news.ru/photo/e0b52dce-1ff3-11ea-8138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Число DDoS-атак, способных навредить системе госуправления России, ежегодно растёт на четверть, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

По его словам, наблюдается новая тенденция — хакеры используют интернет-ресурсы для усиления мощности атак — так называемый метод амплификации, пишет ТАСС.

В Центре кибербезопасности РФ также рассказали, что совместно с коллегами предотвратили акции злоумышленников в Сети, которые могли навредить госуправлению и экономике России в 2019 году.

Ранее в Kaspersky DDoS Protection сообщили, что в сентябре 2019 года 60% хакерских атак были направлены на образовательные ресурсы. По данным ведомства, хакеры чаще всего пытались взломать электронные дневники, сайты образовательных учреждений и другие ресурсы, связанные со сферой образования. Самым насыщенным на DDoS-атаки был июль. Тогда было совершено 457 нападений, писал NEWS.ru.