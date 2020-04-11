Россия сочувствует США из-за большого числа умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e87f5a76-7be6-11ea-8caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия сочувствует Соединённым Штатам Америки в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что осложнения, вызванные COVID-19, привели к смерти за сутки более 2,1 тысячи американцев. Это рекордный показатель в США с момента вспышки инфекции. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 10 апреля в стране зарегистрировано 2108 летальных исходов. Всего жертвами пандемии COVID-19 в США уже стали 18 637 человек. Положительный тест на коронавирус оказался у почти 500 тысяч человек, выздоровели 28,7 тысячи американцев.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.