Россия произведёт 30 млн доз «Спутника V» к июлю

https://static.news.ru/photo/d611c32c-45dc-11eb-bfa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия планирует произвести 30 млн доз вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V» к июлю, но это может произойти и раньше.

По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июлю. Но у меня есть определённый оптимизм, что это может случиться и быстрее, — цитирует министра РБК.

Он пояснил, что стоимость вакцины будет снижаться по мере увеличения её производства.

Как писал NEWS.ru, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против мутировавших форм коронавирусной инфекции, которые обнаружены в Европе.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданском обороте вскоре окажутся около 500 тысяч доз вакцины. Её производят уже пять предприятий, в январе 2021 года они должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.

Вакцинация граждан старше 60 лет стартует в начале 2021 года. Гинцбург отметил, что до Нового года специалисты должны завершить исследования «Спутника V» на группах 60+. После 1 января 2021 года сыворотку можно использовать для вакцинирования граждан, достигших совершеннолетия, без дальнейшего возрастного ограничения. В настоящее время прививаться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»).