Россия представит вакцину «Спутник V» для регистрации в Израиле

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Израиль намерен зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал генеральный директор медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме профессор Зеев Ротштейн.

По его словам, известно, что все российские исследования проходят в соответствии со стандартами. Таким образом, «Спутник V» станет первой вакциной от COVID-19, представленной в Израиле.

Исторически сложилось, что израильский минздрав относится проще к американским разработкам и настороженно к русским. Они сразу отреагировали, что нет достаточно данных по российской прививке. Именно поэтому мы им и предоставим все данные. В этой папке для регистрации будут все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний, — цитирует Ротштейна РИА Новости.

Он рассказал, что филиал клиники в Москве участвует в третьей стадии испытаний вакцины. Как только она получит официальную регистрацию, планируется импортировать её в Израиль и начать там производство. Профессор сделал акцент на доверии российской науке, без какой-либо политической предвзятости. Ожидается, что Израиль закупит 1,5 миллиона доз вакцины. Напомним, «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и в августе был зарегистрирован минздравом РФ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация жителей Москвы и области может начаться в течение двух недель. По его словам, жители столичного региона будут получать препарат «Спутник V».