Создать в Берлине памятник, посвященный всем гражданским жертвам нацизма в СССР независимо от их национальной принадлежности предложил глава МИД России Сергей Лавров на состоявшихся переговорах со своим немецким коллегой Анналеной Бербок. Российская сторона рассчитывает, что власти ФРГ внимательно изучат предложение, сообщила Мария Захарова своём Telegram-канале.

В ходе недавних переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвященного всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности. Рассчитываем, что власти ФРГ внимательно изучат наше предложение, реализация которого внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения, — заявила она.

Захарова добавила, что российская сторона исходит из того, что «в современной Германии осознают важность cохранения культуры памяти и критического осмысления темных страниц cвоего прошлого», включая непреходящую историческую ответственность «зa зверства нацистов, в том числе на территории бывшего ССCР».

Ранее немецкий политолог Александр Рaр заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бeрбок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность Германии в российском газе. До этого она выступала против запуска газопровода «Cеверный поток — 2», однако, по словам специалиста, канцлеру ФРГ Олафу Шoльцу удалось её переубедить,