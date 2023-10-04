Россия предложила безвизовый режим Кувейту и Бахрейну

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Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном, сообщили в посольствах ближневосточных стран в ответе на запрос «Известий». По данным издания, в обоих государствах Персидского залива отмечается рост интереса к поездкам в РФ.

Продолжаем планомерную работу с целью установления безвизового режима между нашими странами. Это предложение изучается властями Кувейта, — пояснили изданию российские дипломаты в Кувейте.

По их словам, после запуска в феврале 2023 года прямых авиарейсом между Москвой и Эль-Кувейтом интерес кувейтцев к России вырос. В частности в июне 2023 года по сравнению с прошлогодним показателем в пять раз увеличилось количество выданных гражданам Кувейта виз. В посольстве РФ в Бахрейне отметили, что отмена визовых требований для граждан обеих стран сейчас прорабатывается на уровне профильных ведомств.

В настоящее время бахрейнская сторона изучает российский проект соответствующего межправительственного соглашения, — рассказали в дипмиссии.

При этом российские дипломаты также заявили о росте пассажиропотока между Россией и Бахрейном, выразив надежду, что вскоре данный показатель превзойдет допандемийный уровень.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с руководством Анголы об открытии прямого авиарейса между двумя странами. Посол РФ в африканском государстве Владимир Тарасов рассказал, что республика ввела безвизовый режим для российских туристов.