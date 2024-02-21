«Россия потеряла одного из лучших сынов»: что пишут о военблогере Мурзе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Смерть военного блогера и связиста Андрея Морозова, известного под позывным Мурз, стала трагедией в среде людей, которые участвуют или поддерживают СВО. Что говорят о нем недоброжелатели, кто его защищает, почему его уход из жизни стал причиной скандала?

В чем Витязева и Гаспарян обвинила Мурза

Журналистка Юлия Витязева обвинила Морозова в распространении пораженческой пропаганды во время СВО. По ее словам, украинские информационные ресурсы подхватывали критику Мурза в адрес ВС РФ. Кроме того, она с осуждением отнеслась к известиям о самоубийстве Морозова.

«По поводу того, что случилось сегодня утром и в связи с чем меня <...> склоняют во всех помойках по обе стороны баррикад имею сказать следующее. Хочешь справедливости? Добивайся ее! Хочешь победы? Воюй! Хочешь борьбы? Борьс! Болеешь? Лечись и иди дальше. Самоубийство — грех, слабость и поражение. И то, что случилось — целиком и полностью на совести тех, кто знал о проблемах своего якобы друга и товарища, но ничем ему не помог, используя его нестабильное психическое состояние в своих корыстных целях. Они и сейчас хайпуют. Ибо, как и в случае с Навальным, эта смерть — лишь повод для привлечения к себе внимания и зарабатывания денег», — написала Витязева.

В дальнейшем Витязева удалила публикацию и заявила, что приносит искренние соболезнования всем близким и друзьям Мурза.

Витязева — уроженка Украины (Одесса), в 2015 году она переехала в Москву, а в 2020 году получила российское гражданство.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Юлия Витязева

Публицист, член Общественной палаты в беседе с Витязевой на программе «Соловьев.Live» заявил, что России потребуются новые правила для военной контрразведки из-за критических заявлений, подобных тем, что делал Мурз.

«Вы же не можете себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны сидел какой-нибудь вот такой вот Мурз, от руки писал 20 000 листовок, и бегал расклеивал это на каждом столбе. Тогда это можно было локализовать. Зато слухи о том, что вот таких провокаторов поймали и поставили к стенке, распространялись очень быстро!» — сказал Гаспарян.

По его мнению, заслуги военных блогеров не перевешивают вреда от их деятельности.

«А в нашем случае идет вот это бесконечно поощрение. Вот какую бы они мерзость не сделали, все время идет один и тот же разговор: „А зато они помогают армии“. Зато они занимаются срочными сборами [помощи для фронта]. Слушайте, а вот это значит индульгенция такая, да?» — возмутился Гаспарян.

Кто встал на защиту Мурза

Обвинения со стороны участников «Соловьев.Live» в адрес Морозова вызвали возмущение у участников СВО, гуманитарщиков и Z-активистов. Военнослужащий Егор Гузенко, известный под позывным «Тринадцатый», обвинил телеведущих в смерти Мурза.

«Мурз был наш и был достойным парнем. А то, что с ним произошло, в его смерти можно смело винить Соловьева, Витязеву... И я считаю, что Следственным комитетом должно быть возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства», — считает Тринадцатый.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Морозова поддержал участник СВО и ополченец, военный блогер Евгений Рассказов с позывным Топаз. Он обвинил журналистов в травле Морозова.

«У них Мурз — предатель и вредитель, которого по статье за дискредитацию нужно было притянуть. При этом человек делал вообще все, что мог, ради обеспечения наших подразделений связью», — заявил Топаз.

Он подчеркнул, что далеко не всегда был согласен с Мурзом, но уверен, что тот сделал для СВО гораздо больше, чем «раскормленная деньгами налогоплательщиков секта».

Публицист Дмитрий Ольшанский в своем Telegram-канале «Комиссар исчезает» рассказал историю о том, как Морозов оказался в Донбассе во время событий Русской весны 2014 года.

«Когда наши чиновники вели „переговоры с партнерами“, упорно считая Донбасс Украиной, — Мурз поехал воевать за русских. Сам. Перешел границу, попал в один из луганских городов, где тогда заправляли криминально-анархические деятели, вольное казачество, скажем так. Он сообщил им, что, мол, приехал добровольцем, хочет попасть в Славянск и т. п. В ответ они подняли его буквально на дыбу. Начали бить, пытать, требовать признаться, что он украинский шпион», — рассказал Ольшанский.

Несмотря на пережитое, Морозов после лечения вернулся в Донбасс, и с тех пор продолжал участвовать в боевых действиях.

«Он был коммунист, но такой, о каких писала советская пропаганда. Как выясняется, она не всегда врала, были такие люди», — написал публицист.

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Владелец издательства «Черная сотня» Дмитрий Бастраков рассказал, что именно Мурз встречал первый конвой с гуманитарной помощью, собранный книжным издательством «Черная сотня» в середине марта 2022 года.

«Тогда он был чрезвычайно воодушевлён и жизнерадостен. Когда мы встретились с ним через полгода — уже стал немного чернеть, выглядел устало, болезненно и депрессивно», — рассказал Бастраков.

Соболезнования в связи со смертью Морозова выразил Telegram-канал «Обыкновенный царизм».

«Про таких людей раньше писали „человек длинной воли“. Собственно, таким человеком покойным и был. И точно не нам его судить. А вместо того, чтобы судить, нужно просто снять шапку и перекреститься. Россия потеряла одного из лучших своих сынов», — пишут авторы канала.

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